O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para a Região, hoje, períodos de céu muito nublado, apresentando-se geralmente pouco nublado na vertente sul da ilha da Madeira durante a manhã. Há ainda a possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos e dispersos durante a tarde nas terras altas da ilha da Madeira. O vento esperado é fraco (inferior a 15 km/h).

Já para a região do Funchal estão previstos períodos de céu muito nublado, apresentando-se geralmente pouco nublado durante a manhã. À semelhança do que acontece para o resto da ilha, é esperado vento fraco (inferior a 15 km/h) para a capital.

Quanto ao estado do mar, na costa norte, as ondas serão de noroeste com 1,5 a 2 metros e, na costa sul, de sul/sudoeste com 1 a 1,5 metros.

A temperatura da água do mar esperada é de 23/24ºC.