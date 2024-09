À margem do aniversário do Hospital Dr. Nélio Mendonça, o secretário regional da Saúde e Proteção Civil anunciou que deverá avançar no ano letivo de 2025/2026 um mestrado integrado em Ciências Farmacêuticas.

Segundo fez saber Pedro Ramos, a negociação do curso já está a ser trabalhada com a Universidade de Lisboa, pelo que a partir de 2025 deverá ter início o mestrado.

Algo que, aos olhos do secretário, denota uma “evolução para a sociedade importante para promover o conhecimento necessário”.