Mercado do Chocolate regressa no próximo dia 14 e concurso do melhor bolo dia 17

A 10.ª edição do Mercado de Chocolate terá lugar no Mercado dos Lavradores, entre os dias 14 e 17 de abril. A iniciativa, anunciada hoje pela presidente da autarquia, decorre na semana da Páscoa e integra ainda a 8.ª edição do Concurso ‘O Melhor Bolo de Chocolate do Funchal’.

De acordo com um comunicado da Câmara, o Município do Funchal decidiu reforçar a programação do Mercado do Chocolate, com a criação de um espaço dedicado à dinamização de workshops, provas e degustações, bem como a realização de diversas atividades temáticas ligadas ao chocolate e à época pascal.

“Esta é uma forma essencial de dinamizar, atrair e fidelizar o público ao Mercado dos Lavradores”, declara Cristina Pedra citada na nota de imprensa.

O Concurso ‘O Melhor Bolo de Chocolate’ decorrerá no último dia do evento, 17, voltando a contemplar duas categorias – amador e profissional – com a atribuição de seis prémios no valor total de 1.300 euros.

A autarca sublinha a importância da iniciativa como forma de valorização da doçaria tradicional e estímulo à atividade comercial.

“Queremos premiar aqueles que fazem do seu negócio a culinária e a própria doçaria desta época, sendo que têm, mais uma vez, uma oportunidade para poderem desenvolver a sua atividade comercial”, declara.

No mesmo comunicado, Cristina Pedra agradece a participação das 12 marcas presentes no Mercado de Chocolate, bem como o envolvimento nas diversas atividades de animação itinerante, destacando a presença da Companhia Teatro Bolo do Caco, da marca UauCacau, da ABM – Associação Barmen da Madeira e de comerciantes do Mercado dos Lavradores.