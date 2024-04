Medeiros Gaspar, primeiro subscritor da moção “Por uma autonomia forte”, defendeu, hoje, no 19.º Congresso do PSD/Madeira, que o partido é a alternativa a si próprio.

“Nós somos alternativa a nós próprios”, disse, mostrando o empenho do partido e do Governo Regional para a resolução dos problemas dos madeirenses, mas também na luta pela autonomia e pela concretização de obras com o apoio do Estado, como sucede com a construção do novo hospital.