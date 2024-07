O líder do Governo dos Açores e a presidente da Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) voltaram hoje a alertar para a proximidade do fim de vida útil dos cabos submarinos interilhas, essenciais para a conectividade no arquipélago.

A vida útil dos cabos “está a chegar ao fim. Eu tinha feito referências no passado e com o anterior governo para que se fizesse o mais rapidamente possível a contração pública, que é de caráter internacional, para substituição e valorização dos cabos submarinos de fibra ótica”, disse o chefe do executivo regional.

“Lamentavelmente, houve uma negligência e isso foi-se atrasando e está cada vez mais próximo o fim de vida útil dos respetivos cabos. Tenho feito essa diligência junto do Governo da República”, acrescentou.

José Manuel Bolieiro falava aos jornalistas após a apresentação de um novo cabo submarino da Google que vai ligar os Estados Unidos a Portugal, com amarração nos Açores, que decorreu no Palácio da Conceição, em Ponta Delgada.

O presidente do Governo Regional (PSD/CDS-PP/PPM) insistiu na “urgência” de substituir os cabos submarinos de telecomunicações que ligam as ilhas dos Açores.

“Faço o apelo de forma inequívoca, [pedindo] urgência e perfeição na realização deste processo. Preocupa o fim de vida útil dos atuais cabos e queremos modernizá-los, substituindo-os por outros com mais capacidade”, defendeu.

Também a presidente da Anacom evocou a importância daquelas infraestruturas, uma vez que os “arquipélagos estão dependentes destes cabos para a concetividade”.

“Tem de avançar. Temos arestas a limar. Temos várias entidades que têm de estar envolvidas. Estando o cabo em fim de vida, terá de avançar. A forma como se vai processar é que estamos a tentar aligeirar processos”, declarou.

Sandra Maximiano reconheceu “algum atraso” no processo de substituição dos cabos interilhas.

“Tenho percecionado que tem havido algum atraso. Também houve uma mudança de governo”, acrescentou.

Já em 08 de julho, o Governo dos Açores e a Anacom alertaram para a urgência na substituição dos cabos submarinos interilhas, defendendo que deve ser assegurada a conectividade daquele anel com o sistema nacional.

Em 09 de maio, o vice-presidente do Governo Regional enviou uma carta ao Governo da República a pedir a “criação urgente” de um grupo de trabalho para analisar “a solução técnica mais adequada” para a substituição dos cabos submarinos interilhas.