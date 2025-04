José Tolentino Mendonça é o vencedor do Prémio Eduardo Lourenço, promovido pela Câmara Municipal da Guarda e pelo Centro de Estudos Ibéricos.

“Dar notícias destas a um autor é, como imaginam, das tarefas mais gratificantes de um editor, pelo que, com todo o entusiasmo, liguei de imediato a Tolentino Mendonça, para lhe transmitir a boa nova e os mais sinceros parabéns”, revelou o editor Rui Couceiro, numa publicação nas redes sociais.

“O júri reconheceu o perfil do intelectual, do humanista e do poeta que marca inequivocamente a cultura portuguesa contemporânea. Igualmente reconheceu o pensador ecuménico e do diálogo que, com a sua obra, nos ensina que a fronteira é um mistério de encontro. Na ocasião dos 25 anos do Centro de Estudos Ibéricos, o Prémio Eduardo Lourenço 2025 distingue, na personalidade de José Tolentino de Mendonça, o valor da Educação e da Palavra como fontes de inspiração para fortalecer laços que cruzam todas as fronteiras e dos quais o diálogo ibérico tem sido exemplo”, referiu a Câmara, de acordo com a agência Lusa.

O prémio Eduardo Lourenço, no valor de 7.500 euros, distingue personalidades ou instituições com intervenção relevante no âmbito da cultura, cidadania e cooperação ibéricas.