Avançando para o Período da Ordem do Dia, está eleita, com 20 votos, Maria Margarida Pocinho (indicada pelo CDS-PP) para o Conselho Consultivo do Mecanismo Nacional de Monitorização da Implementação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.

A eleição do representante da Assembleia Legislativa da Madeira naquele Conselho teve, do PS, a indicação de Madalena Nunes (11 votos) e Patrícia Spínola, do JPP, (11 votos).