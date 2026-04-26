Adeptos preparam-se para receber a equipa do Marítimo em festa

A equipa do Marítimo, que hoje assegurou a subida à I Liga, é esperada à 1h30 no aeroporto da Madeira.

Adeptos mobilizam-se já para receber em festa o plantel, equipa técnica e dirigentes, depois de um jogo bastante sofrido no Seixal, frente ao Benfica B.

João Canada, o histórico speaker do clube, desafiou os maritimistas nas redes sociais a uma mobilização em massa para uma receção no Estádio dos Barreiros a partir das 2h00.