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Adeptos preparam-se para receber a equipa do Marítimo em festa

    Adeptos preparam-se para receber a equipa do Marítimo em festa
Iolanda Chaves

Jornalista

Desporto
Data de publicação
26 Abril 2026
22:45

A equipa do Marítimo, que hoje assegurou a subida à I Liga, é esperada à 1h30 no aeroporto da Madeira.

Adeptos mobilizam-se já para receber em festa o plantel, equipa técnica e dirigentes, depois de um jogo bastante sofrido no Seixal, frente ao Benfica B.

João Canada, o histórico speaker do clube, desafiou os maritimistas nas redes sociais a uma mobilização em massa para uma receção no Estádio dos Barreiros a partir das 2h00.

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