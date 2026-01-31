Marcelo expressa pesar pela morte de Nuno Santa Clara Gomes

A nota do Presidente da República foi emitida ontem, dia em que foi conhecida a morte do madeirense militar de abril.
“O Presidente da República evoca a memória do Coronel de Infantaria José Nuno da Câmara Santa Clara Gomes, enaltecendo a sua exemplar dedicação tanto à Instituição Militar – onde se destaca a sua participação ativa no 25 de Abril – como à vida cívica, na qual sobressai a forma como se dedicou aos Deficientes das Forças Armadas, tendo exercido as funções de Presidente e Vice-Presidente da Associação dos Deficientes das Forças Armadas (ADFA)”, pode ler-se na nota divulgada no site da Presidência.
No mesmo texto consta que “o Presidente da República expressa aos seus familiares e amigos a sua solidariedade neste momento de pesar”.
Joga para a frente”, gritam adeptos enfurecidos quando a equipa se deixa enredar pelo adversário perto da sua própria baliza.
“Joga para a frente”, atira...
Já não lemos.
Não no sentido literal. Ainda compramos livros, ainda os exibimos em fotografias, ainda os pousamos na mesa de cabeceira, ainda comparamos...
A sociedade está a mudar e parece já não haver tempo para a contemplação, o pensamento critico, o conhecimento e os livros. Tudo se reduz a um consumo...
DO FIM AO INFINITO
Coimbra já foi Coimbra, mas agora é uma merda! O homem na rua logo atrás do herói não parava de repetir isto: Coimbra já foi Coimbra, mas agora é uma merda!...
HISTÓRIAS DA MINHA HISTÓRIA
Caros leitores, espero que tenham entrado em 2026 com o pé direito, que as vossas resoluções para o ano novo se mantenham firmes e não se tenham já revelado...
Como esperado estamos na segunda volta das eleições presidenciais. Já era espectável, com quase uma equipa de rugby candidata na primeira volta, a segunda...
O título deste artigo ouvi-o da boca de Jane Fonda.
Todos os dias ouvimos o sim como uma frase completa, mas o mesmo não acontece com o não.
Depois de um...
SIGA FREITAS
No debate das presidenciais, o candidato Manuel Vieira, naquela ironia que corrói a demagogia da promessa fácil, garantia a todos vinho canalizado, um...
A Constituição da República Portuguesa atribui a todos os cidadãos o direito de se deslocarem livremente em todo o território nacional. Para os residentes...
Não passa pela cabeça de alguém, que seja vontade do Povo Soberano regressar a um caminho inverso ao da Democracia.
Também não passa pela cabeça de alguém...
As condições recentes do mercado colocaram o Bitcoin e o XRP em uma posição familiar para investidores de longo prazo. O Bitcoin tem sido negociado dentro de uma faixa relativamente...
Os Estados Unidos entraram hoje em paralisação parcial do Governo, mas com esperança de que esta nova paralisação orçamental fique resolvida no início...
São quatro os autarcas da Madeira que integram os órgãos nacionais da Associação Nacional de Freguesias.
Pedro Araújo, presidente da Junta de Freguesia...
Cerca de 309 mil eleitores inscreveram-se para votar antecipadamente no domingo, na segunda volta das eleições presidenciais, mais 90 mil do que na primeira...
Pelo menos 88 pessoas, entre rebeldes, civis e militares, morreram hoje no Paquistão, no seguimento de uma operação em grande escala de grupos separatistas...
Um total de 44 espécies animais, fungos e vegetais foram declaradas extintas em 2025, segundo avaliações científicas realizadas por especialistas em todo...
Uma pequena embarcação naufragou hoje junto à Ponte do Freixo, em Campanhã, no Porto, disse à Lusa fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção...
A CDU esteve hoje no Bairro do Pico das Romeiras, onde denunciou aquilo que classifica como “obras de fachada” resultantes da recente intervenção de reabilitação...
As autoridades egípcias pediram hoje às partes “máxima contenção” antes da reabertura da passagem de Rafah, entre o seu território e a Faixa de Gaza, condenando...
Os lares e as juntas de freguesia do concelho de Pombal, distrito de Leiria, estão hoje a ser abastecidos de água por bombeiros de vários pontos do país,...
O Governo vai reunir-se no domingo em Conselho de Ministros Extraordinário para analisar a situação de calamidade, as medidas de prevenção para os próximos...