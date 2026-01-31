Marcelo expressa pesar pela morte de Nuno Santa Clara Gomes

A nota do Presidente da República foi emitida ontem, dia em que foi conhecida a morte do madeirense militar de abril.

“O Presidente da República evoca a memória do Coronel de Infantaria José Nuno da Câmara Santa Clara Gomes, enaltecendo a sua exemplar dedicação tanto à Instituição Militar – onde se destaca a sua participação ativa no 25 de Abril – como à vida cívica, na qual sobressai a forma como se dedicou aos Deficientes das Forças Armadas, tendo exercido as funções de Presidente e Vice-Presidente da Associação dos Deficientes das Forças Armadas (ADFA)”, pode ler-se na nota divulgada no site da Presidência.

No mesmo texto consta que “o Presidente da República expressa aos seus familiares e amigos a sua solidariedade neste momento de pesar”.