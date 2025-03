Manuel António Correia apelou hoje ao voto no PSD por entender que “a continuação do projeto social democrata na Região é o que melhor serve a defesa dos interesses fundamentais da Autonomia e do nosso desenvolvimento!”

“De facto, esta poderá ser uma hora decisiva na defesa dos interesses fundamentais da Madeira e Porto Santo, pelo que entendo que as mudanças que preconizamos para o futuro não deverão passar por uma mudança de partido na governação mas por, logo que possível, mudar o PSD-Madeira”, lê-se em comunicado enviado às redações.

“Nesse sentido, sem prejuízo de continuar a lutar por uma mudança interna no Partido, deixo claro que entendo que a continuação do projeto social democrata na Região é o que melhor serve a defesa dos interesses fundamentais da Autonomia e do nosso desenvolvimento!”, acrescenta o principal opositor de Albuquerque no seio do PSD.