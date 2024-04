O Dia Mundial da Atividade Física é celebrado no próximo sábado, na Praça do Povo, no Funchal, com uma manhã preenchida com diversas atividades desportivas.

Aulas de Body Balance, Fit Senior, Dança Senior, HiiT, Body Combat e Zumba, sob o lema #BEACTIVE, vão acontecer no turno da manhã, entre as 09h00 e as 13h00.

Ao longo da manhã, haverá ainda a oportunidade dos participantes assistirem a palestras de profissionais na área da saúde e do exercício físico sobre a importância em se manter ativo e também terão a possibilidade de realizar a avaliação de alguns indicadores de saúde (tensão arterial e glicémia, com a necessária orientação).

Esta é uma iniciativa promovida pela Direção Regional de Desporto, em parceria com a Direção Regional da Saúde, a Associação da Madeira de Desporto para Todos, a Portugal Ativo – Associação de Ginásios de Portugal, a Associação Desportiva Campanário e a Dança Sénior.

“O evento que pretende promover a atividade física e o exercício físico junto da população, independentemente da sua idade, do contexto social ou do nível de aptidão física, motivando à sua prática regular e à aquisição de hábitos de vida saudáveis, contribuindo, assim, para a melhoria da qualidade de vida e do bem-estar da população”, destaca a Direção Regional do Desporto em comunicado.