A Portfolio - Made of Portugal, junta-se às celebrações da Festa da Flor na Ilha da Madeira, sob o mote ‘Mercado em Flor’, que apresenta um extenso programa de atividades durante todo o mês de maio. Degustações de produtos típicos, mostra de artesanato, moda e bordados com história, danças e músicas tradicionais fazem parte de um intenso cartaz que irá trazer animação contínua à loja Portfolio e ao aeroporto da Madeira.

A Festa da Flor celebra a chegada da Primavera e promove a cultura madeirense, com foco nas flores típicas e exóticas que povoam a ilha, com inúmeros cortejos, exposições, tapetes florais e música. A loja Portfolio do Aeroporto da Madeira, alia-se a estas celebrações com um “Mercado em Flor” que apresenta um cartaz próprio durante todo o mês de maio que irá promover a cultura madeirense aos milhares de turistas que se deslocam à região nesta altura do ano. Aliando tradição e cultura, o evento também destacará marcas emblemáticas da região como o Vinho Madeira, os deliciosos bolos típicos feitos com mel-de-cana, os bordados inspirados em flores e padrões locais e o tradicional “bailinho da Madeira”.

Recorde-se que a Portfolio é feita de marcas e produtos exclusivamente portugueses e representa o que de melhor há em Portugal em 5 mundos distintos - Cultura, Artesanato, Design, Moda e Sabores e está presente nos aeroportos de Lisboa, Porto, Faro e Madeira.