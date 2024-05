Bom dia!

Cerca de 60 inspetores da PJ aterraram ontem, ao final da manhã, no aeroporto da Madeira. A notícia, avançada em primeira mão pelo JM, desencadeou uma onda de suposições sobre vários alvos da investigação, que não se confirmaram. Fonte da Justiça avança ao Jornal que a operação poderá começar logo ao início do dia de hoje, como é norma em processos de buscas que envolvem mandados judiciais.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca um projeto piloto. Turistas chamados a avaliar serviços no Porto Santo. Iniciativa do Governo Regional vai envolver inquéritos aos visitantes, com o intuito de sensibilizar empresários a melhorar a oferta.

Saiba ainda que Madeira Web Summit quer promover destino para nómadas e que Anuário das Freguesias aproxima população do poder local. Celso Bettencourt, coordenador da delegação regional da ANAFRE, enaltece “ferramenta que mostra composição dos órgãos” representativos das 54 juntas. Projeto em parceria com o JM é apresentado amanhã.

Não perca nesta edição uma entrevista rumo às eleições. CDU chumba acordos e promete lutar contra desigualdades. Edgar Silva assume o compromisso de promover propostas que suprimam disparidades sociais e territoriais.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta terça-feira.