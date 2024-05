O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para este domingo no arquipélago da Madeira períodos de céu muito nublado e aguaceiros, em geral fracos, mais prováveis nas vertentes norte e nas terras altas da ilha da Madeira. O vento será em geral fraco (inferior a 20 km/h) de norte.

Para a região do Funchal, são também esperados períodos de céu muito nublado, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos. O vento deverá soprar fraco (inferior a 15 km/h).

Quanto ao estado do mar, na costa norte, as ondas serão de norte com 1 a 1,5 metros e, na costa sul, inferiores a 1 metro.

A temperatura da água do mar rondará os 20/21ºC.