Um homem ficou ligeiramente feridos após uma colisão entre dois automóveis, na Avenida do Infante, no Funchal, ao final da tarde desta quarta-feira.

O choque acabou por provocar um grande congestionamento. Entretanto, as equipas de socorro dos Bombeiros Voluntários Madeirenses e dos Bombeiros Sapadores do Funchal compareceram no local e prestaram auxílio.

Além dos danos materiais nas viaturas, um homem ficou ferido e foi socorrido pela equipa dos bombeiros, sendo transportado ao hospital numa ambulância dos BVM