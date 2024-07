Bom dia, boa tarde ou boa noite, caro leitor. Esta semana a crónica vem sem eleições, ou programas de governo para definir, resta só o orçamento, mas esse, ao contrário dos outros, não terá muita história, por esse motivo desviarei-me da região. Poderia falar de política internacional, de França, por exemplo, mas aqui ninguém quer saber.

Que tal os Estados Unidos da América? Não, não é sobre filmes, ou sobre celebridades criadas nesta era digital, era mesmo sobre as próximas eleições de novembro, mas, mais uma vez, ninguém quererá aborrecer-se com a terceira idade e o descalabro que pode vir de lá, afinal temos sol, calor, bananas, nómadas e alojamentos locais para nos preocupar.

E o golpe de estado falhado na Bolívia? É interessante? Talvez, mas passa-se tão longe e é a Bolívia, por isso podemos passar à frente.

Também tivemos as eleições no Irão, mas não acredito que irão mudar algo, por isso seguimos em frente.

Ah... Continua a guerra na Ucrânia, mas já farta, não é? Já passou tanto tempo e continua tudo igual, tanto que é assim que até as televisões já se fartaram.

E a faixa de Gaza? Ainda existe? Israel já acabou com o extermínio? Ainda há alguém para morrer por aqueles lados?

Estas situações, são chatas... Passemos para algo mais animado, sei lá, fico há espera de sugestão...

O Europeu de futebol? Já acabou, e não teve muita piada, os espanhóis ganharam. Bem, convém esclarecer que foi a seleção espanhola, e não o nosso selecionador, esse só ganhou no banco, não o dos suplentes, o outro, o que realmente importa.

Ronaldo? Bem, era para ser mais animador, e atenção, ele já foi mais animado, por isso em memória dos bons momentos passaremos à frente.

Agora temos à porta os jogos olímpicos de Paris. Algo que será certamente animado, nem que seja pela corrida que os franceses fizeram para ir defecar ao Sena. São de facto um povo interessante, ao fim e ao cabo, foram os que melhor uso deram à guilhotina.

Por cá, daqui a dias, penso que não escreverei antes disso, teremos a corrida para os madeirenses cagarem nas serras, não pode ser só os turistas a fazerem isso, se faltar papel higiénico guardem estas páginas, nunca se sabe.

Por falar em turistas, essa praga que agarramos com toda a força e abrimos as pernas como aquela senhora da Babilónia, foram alvos de uma “brincadeira” engraçada, finalmente algo animado, pelos lados de Barcelona. Isto fez-me lembrar que para ser turista convém sair da minha terra, e que quando isso acontece, é aconselhável respeitar os locais. Acho que até fica um slogan engraçado para expor nas paredes do Aeroporto Internacional Cristiano Ronaldo, assim com um hastag todo estiloso #Respectthelocals, ou outro sem o hastag “respect the nature and take a shit in the toilet”.

E assim aproximamo-nos do limite. Não estou a falar da tolerância com os estrangeiros. Nem do limite da ignorância, em que acreditamos que, micro-acontecimentos à escala mundial não nos afetariam. Basta relembrar a história do morcego em Wuahan, até há pouco tempo ninguém sabia o que era Wuahan, nem dos fait-divers da silly season, atenção, sou a favor que esses não decorram só durante uma temporada, mas são esses que vendem jornais e notícias o ano todo. Mas chegamos ao limite de caracteres permitidos para esta sessão, perdão, espetáculo, não é isso, estúpido... Crónica? Será isso? Soa-me bem, por isso até à próxima caro leitor.