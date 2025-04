PSP anuncia locais de fiscalização rodoviária para abril

A Polícia de Segurança Pública (PSP) divulgou, esta quarta-feira, os locais onde vão decorrer fiscalizações rodoviárias nos próximos dias. De acordo com informações recolhidas pelo JM, as operações começam já no dia 7 de abril, às 08h00, na VR1, na zona da Quinta Grande, em Câmara de Lobos.

No dia seguinte, 8 de abril, as patrulhas da PSP vão realizar uma operação Stop na Via Expresso da Camacha, pelas 08h30. Dois dias depois, a fiscalização desloca-se para a zona do Piquinho, em Machico, na VR1, com início às 14h00.

No dia 16 de abril, estão previstas duas ações de fiscalização: uma às 08h30 na VR1, em Santa Cruz, e outra às 09h00 na antiga estrada regional 101, em Água de Pena. Já no dia 17 de abril, pelas 17h00, a PSP vai realizar mais uma operação Stop, desta vez na Via Expresso, nos Moinhos.

A 28 de abril, a fiscalização rodoviária está agendada para as 16h00, na Rua Manuel dos Passos, em Machico. No dia seguinte, 29 de abril, haverá mais duas operações: uma às 18h00 na VR1, em Câmara de Lobos, e outra a 30 de abril, pelas 10h00, na estrada Monumental.

Estas são apenas algumas das operações anunciadas pela PSP, além das muitas outras que são realizadas diariamente pela Polícia nas estradas da Região Autónoma da Madeira (RAM). O melhor é, sem dúvida, conduzir com segurança.