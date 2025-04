Pequeno despiste causa congestionamento na Via Expresso

Uma viatura ligeira sofreu, esta quinta-feira, um despiste seguido de colisão, resultando em danos materiais. O veículo embateu na sinalização rodoviária estática, arrancando alguns dos elementos no local. Do acidente não resultaram ferimentos no condutor e ocupantes, apurou o JM

Devido ao acidente, vários condutores relataram ao Jornal que o trânsito ficou congestionado na Via Expresso, no troço entre a Ribeira Brava e a Ponta do Sol, praticamente nos dois sentidos. A hora do acidente e a situação de muitos automobilistas aproveitarem o feriado para uma volta a esta zona acabou por causar transtornos na circulação.