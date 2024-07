Um automobilista embateu hoje com o seu carro contra a esplanada de um café no leste de Paris, por motivos indeterminados, provocando um morto e seis feridos, indicou a agência noticiosa AFP citando fontes policiais.

Os seis feridos, dos quais três em estado muito grave, foram transportados para um hospital, após o desastre que se deu pelas 19:30 locais (18:30 em Lisboa), precisou a fonte policial.

O condutor do veículo escapou do local, mas um passageiro que o acompanhava foi detido, segundo a mesma fonte. Fonte próxima do inquérito adiantou que os testes indicaram que estava sob efeito de álcool e drogas.

“Vi o carro aproximar-se rapidamente e embater no terraço do [café] Ramus”, disse a gerente de um restaurante próximo, em declarações ao jornal Le Parisien.

No local onde o carro se despistou, no 20º bairro de Paris, em torno da esplanada do café Le Ramus, permanece grande concentração policial, segundo um jornalista da AFP.

Pelo menos quatro carros de bombeiros estavam também nas proximidades.

A avenida do cemitério Père Lachaise está isolada e muitos habitantes não podem regressar a casa neste momento.

Algumas pessoas que estavam perto do local descrevem o “barulho muito forte” que ouviram, como o caso de Souada, sentado numa esplanada a cem metros do local e que pensou tratar-se de “uma bomba”.

“Ouvi um barulho enorme”, afirmou ao Le Parisien Diego, morador da zona, acrescentando que viu “o carro no terraço do Ramus”, com “toda a gente em pânico”.

De acordo com o presidente da edilidade do 20° bairro, Éric Pliez, em declarações ao canal BFMTV, 23 pessoas estão em estado de choque e estão atualmente a ser tratadas por uma unidade de apoio psicológico.