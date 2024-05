Celso Bettencourt, presidente da Junta de Freguesia de Câmara de Lobos, revela hoje ao JM que defende uma nova circular à baía câmara-lobense para atenuar o tráfego rodoviário.

A notícia faz a manchete de hoje e, de acordo com a proposta, a solução compreende um túnel entre os Socorridos e a Cidade Nova, com cerca de um quilómetro, e um investimento necessário a rondar os 12 milhões de euros.

Por outro lado, na rubrica “Perdidos e Achados” de hoje, estivemos na Ribeira Brava, onde há uma localidade chamada Eira do Mourão, que dá tudo, mas onde quase ninguém vive. Hoje tem apenas 60 moradores.

A celebrar o Dia do Advogado, Artur Baptista, presidente do Conselho Regional da Ordem dos Advogados, rejeita a noção de que o setor está saturado. Mas alerta ao JM que a competitividade exige “formação contínua”.

Por seu turno, Dinarte Fernandes diz ser uma “honra” acolher em Santana a primeira celebração do aniversário da Zona Militar da Madeira fora do Funchal. A cerimónia ocorre esta terça-feira.

“Projeto europeu oferece 10 mil euros a jovens madeirenses”; “Praias do Funchal com ‘Qualidade de Ouro’”; e “Madeira ganha mais 16 milhões através do POSEUR” compõem as restantes chamadas à Primeira.

Hoje, há suplemento Motores, onde poderá ser tudo sobre o primeiro superdesportivo de fabrico português, o Adamastor Fúria.