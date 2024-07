O Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM (IASAÚDE, IP-RAM) informa que, a partir do dia 01 de agosto de 2024, o atendimento no serviço de reembolsos, localizado no edifício sede deste Instituto no Funchal, deixará de ser realizado mediante marcação.

Na prática, os utentes que se desloquem à sede do IASAÚDE, IP-RAM para entregar as suas despesas de saúde, no âmbito dos reembolsos, poderão fazê-lo sem agendamento prévio, dentro do horário de atendimento habitual (09h00 – 16h00).

O presidente do IASAÚDE, IP-RAM, Bruno Freitas, afirma que “estão a ser tomadas as medidas necessárias para assegurar um serviço de qualidade aos nossos utentes, com um atendimento presencial, diário e sem marcação no serviço de reembolsos no Funchal”. O dirigente justifica esta alteração com a “necessidade de adaptar os serviços às exigências atuais dos nossos utentes, os quais beneficiam da possibilidade de entregar as despesas para efeitos de reembolso não só no Funchal, mas também nos concelhos da Região, e muito em breve, através de outra plataforma, o que irá contribuir, indiretamente, para garantir um sistema de atendimento mais célere e próximo do utente.”

Entre janeiro e junho de 2024, já foram realizados mais de 21 mil atendimentos no serviço de reembolsos na sede do IASAÚDE, IP-RAM, no Funchal.

Nos restantes concelhos da Região, o sistema de agendamento mantém-se inalterado, sendo necessária a marcação para os atendimentos nos postos de reembolso descentralizados.