Celebra-se hoje, dia 24 de julho, o Dia Internacional da Arqueologia e com vista a assinalar a data, realizar-se-á hoje, pelas 19h00, uma conversa sobre o tema com os arqueólogos Ana Mendonça e Marco Freitas, no T1 do Barreirinha Bar Café.

A iniciativa é do Centro de Estudos de Arqueologia Moderna e Contemporânea (CEAM) e do Barreirinha Bar Café.

“Os jovens investigadores Ana Mendonça e Marco Freitas vão conversar sobre o dia-a-dia de um arqueólogo, apresentando também alguns dos trabalhos desenvolvidos na Madeira pelo CEAM, nos últimos anos, em ambientes, terrestre e subaquático”, refere um comunicado enviado à redação.

“A Arqueologia é a ciência social e humana que estuda o passado da Humanidade através dos vestígios materiais deixados pelos nossos antepassados ao longo do tempo”, reforça, lembrando que, na Madeira, “em anos recentes, esta atividade tem ganho um forte incremento, encontrando-se hoje bem estabelecida no quotidiano dos madeirenses”.

“Quer nos contextos da reabilitação urbana que se assiste atualmente, principalmente na cidade do Funchal, quer no meio científico nacional e Internacional, os trabalhos arqueológicos realizados no Arquipélago da Madeira são hoje reconhecidos pelo seu mérito e excelência”, remata.