O diretor nacional adjunto da Polícia Judiciária, Carlos Farinha, participou, esta semana, na sede da Interpol, em Lyon, França, na 33.ª conferência Interpol sobre “Catástrofes e Desastres de Massas - DVI”.

No evento, que teve como tema a discussão sobre as melhores formas de resposta, em matéria de identificação humana em cenários de exceção, bem como a partilha das lições aprendidas, em casos internacionais recentes, participaram mais de 200 especialistas de todo o mundo, empenhados em contribuir para o aperfeiçoamento do Guião de Procedimentos Interpol, nesta temática.

Além de Carlos Farinha, que já coordenou a Polícia Judiciária na Madeira, a delegação nacional integrou, ainda, por parte do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, a especialista forense de antropologia, Eugénia da Cunha, e a perita médica patologista, Maria Cristina Mendonça, bem como a perita de odontologia Forense, Cristiana Pereira, da Faculdade de Medicina Dentária de Lisboa e o especialista de Polícia Científica Paulo Ferreira, do Laboratório de Polícia Científica da PJ.