II Liga: AVS cede pontos na corrida à promoção

No encerramento da 32.ª jornada da II Liga, o AVS empatou em casa com o Mafra, a três bolas, num duelo onde os mafrenses jogaram com menos uma unidade a partir dos 46’, por expulsão de João Queirós.

John Mercado (32’), Benny (68’ de grande penalidade) e Gustavo Mendonça (76’) fizeram os golos dos avenses e Rodrigo Matos (18’) e Miguel Falé (44’ e 62’) os do Mafra.

Com este resultado, o AVS mantém-se no 3.º lugar, agora com 63 pontos. O Santa Clara lidera com 67, o 2.º Nacional tem 65 e o 4.º Marítimo tem 60.

Nas duas rondas por disputar, o AVS visita o Leixões na 33.ª jornada e recebe o Tondela na 34.ª, rondas