Sporting vai receber troféu de campeão na última jornada da I Liga, em Alvalade

O Sporting vai receber o troféu de campeão nacional na 34.ª e última jornada da I Liga, quando receber o Desportivo de Chaves, no Estádio José Alvalade, confirmou hoje à Lusa fonte oficial da Liga Portuguesa de Futebol Profissional.

Na próxima ronda, a 33.ª, os ‘leões’ deslocam-se ao terreno do Estoril Praia, no sábado, já com o título assegurado, mas apenas serão presenteados com a taça no fim de semana seguine, de 18 e 19 de maio, em casa, quando receberem o atual 17.º e penúltimo classificado do campeonato.

Este costuma ser, de resto, o protocolo habitual, uma vez que o troféu de campeão é entregue à equipa vencedora no primeiro jogo em casa após a confirmação do título.

O Sporting sagrou-se no domingo campeão português de futebol pela 20.ª vez, beneficiando da derrota do Benfica na visita ao Famalicão, por 2-0, na 32.ª jornada da I Liga.

Os ‘leões’, que no sábado tinham batido em casa o Portimonense (3-0), passaram a ter oito pontos de vantagem sobre o rival lisboeta, quando estão apenas seis em disputa.