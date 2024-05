IFCN assinala Dia Internacional do Fascínio das Plantas

No próximo dia 17 de maio será comemorado o Dia Internacional do Fascínio das Plantas, data que o Instituto de Florestas e Conservação da Natureza tem por hábito assinalar.

Lançado pela European Plant Science Organization (EPSO), este dia procura despertar o entusiasmo e chamar a atenção para a importância da ciência das plantas em diversos campos, da agricultura e produção sustentável de alimentos à horticultura, silvicultura e produção de bens não-alimentares.

Em Portugal esta iniciativa é coordenada pelo Instituto de Tecnologia Química e Biológica António Xavier da Universidade Nova de Lisboa (ITQB NOVA) e pela Sociedade Portuguesa de Biologia das Plantas.

Assim, este dia será assinalado com a apresentação do Catálogo Digital e respetivo vídeo alusivo às Plantas Nativas da Madeira e Porto Santo, trabalho realizado no âmbito do projeto REGIS e que está pronto para ser divulgado.

A iniciativa será realizada na manhã do dia 17 (sexta-feira), no auditório do Centro Cultural Quinta Magnólia, no Funchal, pelas 9h30.

De referir que este evento está associado as comemorações dos 25 anos da Floresta Laurissilva como Património Mundial Natural da UNESCO.