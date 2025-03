No âmbito das Comemorações do Dia da Juventude Trabalhadora, convocadas pela CGTP-IN, a União dos Sindicatos, juntamente com outros sindicatos da MSU, realizará uma Concentração de Jovens Trabalhadores no dia 28 de março, às 11h, junto ao Edifício da MEO-Altice, na Avenida Zarco, nº 7, no Funchal.

Entre os principais motivos para a manifestação, destacam-se a elevada percentagem de jovens trabalhadores em situação de precariedade, com 55% vinculados a empresas de trabalho temporário, e a pressão crescente dos patrões sobre os jovens, com horários desregulados e condições salariais desfavoráveis. Além disso, mais de 50% dos jovens licenciados em Portugal emigraram por falta de valorização profissional.

A concentração visa lutar pelos direitos dos jovens trabalhadores e pelo direito ao trabalho com dignidade.