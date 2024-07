Estão já consumadas todas as propostas proveniente das especialidades, referindo-se que das 70 rececionadas, 25 que foram já aprovadas em sede de comissão, 35 que foram rejeitadas no mesmo âmbito, e mais 10 que foram apreciadas e votadas já sessão plenária desta tarde.

Ora, dessas 10 propostas, passaram apenas duas, oriundas da bancada do PSD, ficando pelo caminho as restantes oito propostas, três de PS, três de IL e duas de JPP.

Quanto às 16 propostas de alteração de texto propostas pelo Governo Regional, foram todas aprovadas.

Refira-se que o universo de votação faz-se apenas com 46 deputados, dado que Magna Costa, do Chega, não está presente na sessão. Resta saber se irá ainda participar na votação global final, ou não, já ao final da tarde, após as intervenções finais de partidos e Governo Regional.