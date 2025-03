A Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA) convida todos os cidadãos da Madeira e do Porto Santo a participarem no Censo de Mantas, que ocorrerá no fim da semana de 5 e 6 de abril. Este evento anual tem como objetivo principal monitorizar a população das mantas, uma ave de rapina emblemática da Região.

A coordenadora da SPEA Madeira, Cátia Gouveia, explica que “a metodologia é muito simples: basta realizar um ou mais percursos e anotar quantas mantas foram observadas. Recomendamos que as contagens sejam feitas entre as 10h e as 14h, quando as aves são mais ativas”.

A manta, a maior das três aves de rapina diurnas do arquipélago, é facilmente identificada pelo seu tamanho imponente, plumagem castanha, asas esbranquiçadas e cauda. As mantas, com bico e patas amarelas, são particularmente ativas nesta época do ano, pois estão no seu período de reprodução.

Esta pode ser avistada em diversos habitats da Madeira, desde zonas florestais até centros urbanos, frequentemente em voo ou pousadas em pontos elevados, de onde podem observar as suas presas. A manta desempenha um papel vital no controle de pragas, alimentando-se de uma variedade de presas, como ratos, aves, coelhos, répteis, anfíbios, insetos e minhocas.

Em 2024, 61 participantes percorreram mais de 800 km pela Madeira e Porto Santo, registando um total de 132 mantas.

A SPEA espera que, em 2025, mais pessoas se juntem ao censo para ampliar a área de monitorização e obter uma estimativa mais precisa da população de mantas.

Os voluntários inscritos no Censo de Mantas receberão um certificado de participação e terão acesso antecipado aos resultados. Para mais informações, e para se inscrever, os detalhes devem visitar o site da SPEA em www.spea.pt .