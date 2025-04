No próximo dia 11 de maio, o MadeiraShopping será palco da primeira edição do Ori MadeiraShopping, uma prova de orientação pedestre pensada para participantes de todas as idades e níveis de experiência. A iniciativa decorre ao ar livre, em redor do centro comercial, com partida marcada para as 9h00 no Piso 2 e chegada ao interior do MadeiraShopping.

A competição, que integra o calendário oficial da Federação Portuguesa de Orientação e da Associação de Orientação da Região Autónoma da Madeira, é organizada pelo Departamento de Orientação do Clube Desportivo Escola Francisco Franco, em colaboração com o Clube Aventura da Madeira, e conta com o apoio do MadeiraShopping.

Para esta edição, foi criado um mapa de orientação exclusivo, que servirá de base para os percursos competitivos de distância média, assim como para quatro percursos abertos ao público: Branco (Iniciação), Verde (Aberto Fácil), Amarelo (Aberto Médio) e Vermelho (Aberto Difícil). A diversidade de opções permite que tanto atletas experientes como iniciantes possam participar e explorar esta modalidade desportiva.

As inscrições online decorrem até 5 de maio para atletas federados e até 10 de maio para os restantes interessados. Quem preferir, pode ainda inscrever-se presencialmente no secretariado do evento, localizado no Piso 2 do centro comercial, no próprio dia da atividade.