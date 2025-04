Bom dia!

Desde 2023 que os preços na Região estão a acelerar mais do que no resto do território. No mês passado, a taxa de inflação subiu 3,5%, acima dos 1,9% nacionais. É preciso recuar a 2022 para encontrar valores abaixo da média do País.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca Rubina Leal, a primeira mulher presidente da Assembleia. A deputada do PSD fez ontem história ao ser a primeira mulher a ser eleita presidente do Parlamento em quase meio século de democracia. José Prada e Rafael Nunes são vice-presidentes. Rafaela Fernandes também o será, mas só após saída do Governo.

Saiba ainda que adensa a polémica no caso do teleférico da Fajã dos Padres. Empresa de Mário Jardim Fernandes garante que o projeto aprovado no tempo de Manuel António Correia previa as duas utilizações: agrícola e turística. Humberto Vasconcelos rejeita responsabilidades num processo anterior à sua chegada ao governo.

300 doses de bloom apreendidas é outro tema de destaque nesta edição onde ficará a conhecer a dupla de peso da música eletrónica no Aqui Acolá.

Não perca também a cultura. Vânia convida: “Vai ser um festival lindo”. Mentora do evento marcado para amanhã antecipa espetáculo de qualidade. Não perca a revista especial do Festival da Canção Infantil da Madeira com esta edição.

