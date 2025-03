A Madeira vai receber o International Congress on Safety and First Aid in Outdoor Activities, um evento direcionado a guias de natureza, profissionais de saúde, desporto e agentes de proteção civil. O congresso terá duas fases distintas: uma conferência no Museu de Imprensa, em Câmara de Lobos, no dia 3 de abril, e um curso de primeiros socorros avançados em locais remotos, a decorrer no Parque Ecológico do Funchal, de 4 a 6 de abril.

Programa do Congresso (3 de abril - Museu de Imprensa, Câmara de Lobos)

09h00 Sessão de abertura

09h30 Resgate em montanha na RAM – José Coelho

11h00 A dimensão ética da ação – Liliana Rodrigues

11h45 Comunicações livres:

Miguel Caridade - Gestão de riscos e preparação de caminhantes no Parque Nacional da Peneda-Gerês

Carla Gonçalves - A importância do exercício físico e da condição física no Canyoning

Francisco Silva – Intervenção do enfermeiro no doente TCE no Desporto de Natureza

Filipe Lopes - A importância da comunicação no desporto de natureza

Fábregas Reigosa - Red transfronteriza de barrancos en la parte Central de los Pirineos

12h30 Intervalo para almoço

13h30 Hipotermia – Iñigo Soteras

14h15 Comunicações livres:

Artur Caldas - Lesões em Desportos de Aventura: Gestão Integrada para Prevenção, Tratamento e Reabilitação

António Brandão - Segurança, sustentabilidade e digitalização no desporto de natureza

Pedro Costa - PrepMed - Uma nova forma de estudar saúde

Miguel Delgado – A importância da informação objetiva na fase de planeamento do canyoning

15h30 Decisões críticas em ambiente de risco: liderança e segurança em montanha – Alberto Ayora

16h15 Considerações finais

17h00 Encerramento

Curso de Primeiros Socorros Avançados em Locais Remotos (4 a 6 de abril - Parque Ecológico do Funchal)

4 de abril (sexta-feira): 09h00-19h00

5 de abril (sábado): 09h00-23h00

6 de abril (domingo): 10h00-15h00

O curso será ministrado pela Mountain-Medicine, em parceria com a Cátedra de Medicina de Montanha, do Meio Natural e de Simulação Clínica da Universidade de Girona, e conta com certificação do Conselho Europeu de Ressuscitação, ECSI-Emergency Care & Safety Institute e American College of Surgeons - The Committee on Trauma.

Este evento reúne especialistas internacionais e tem como objetivo fomentar a partilha de conhecimentos, a mitigação de riscos e a melhoria da resposta a acidentes, garantindo uma maior preparação até à chegada dos agentes de proteção civil responsáveis pelo resgate e assistência pré-hospitalar.