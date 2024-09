Em 2024, já foram registados, no Sistema de Informação de Animais de Companhia (SIAC), 2.821 cães e 3.709 gatos da ilha da Madeira, a par de 100 canídeos e 168 felídeos do Porto Santo, totalizando 6.798 animais.

Os dados, fornecidos ao JM pelo SIAC, são divulgados na edição impressa do Jornal no suplemento JM Domingo, que é hoje dedicado à Causa Animal.

Ao longo de quatro páginas, destacamos não só os registos dos animais de companhia na Região, mas também as esterilizações, recolhas e adoções realizadas pela Câmara Municipal do Funchal, o número de crimes contra animais registados na Madeira nos últimos anos e ainda as preocupações das associações dedicadas à causa.