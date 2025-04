O árbitro João Pinheiro vai dirigir pela quinta vez um clássico entre FC Porto e Benfica, no domingo, na 28.ª jornada da I Liga, informou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O árbitro da associação de Braga, de 37 anos e internacional desde 2016, vai estar pela 17.ª vez num clássico, naquele que vai ser o seu quinto embate entre ‘dragões’ e ‘águias’, depois de, esta temporada, já ter dirigido o encontro entre os dois clubes na primeira volta do campeonato, que terminou com uma vitória dos ‘encarnados’, por 4-1, em Lisboa.

No jogo ‘grande’ da 28.ª ronda da I Liga, João Pinheiro vai ter como assistentes Bruno Jesus e Luciano Maia, o quarto árbitro vai ser Bruno Costa, enquanto no videoárbitro (VAR) vai estar Tiago Martins, coadjuvado por Hugo Ribeiro (AVAR).

Antes do clássico da primeira volta, João Pinheiro já tinha dirigido os dois jogos entre FC Porto e Benfica para a edição 2023/24 do campeonato, com as ‘águias’ a triunfarem na Luz (1-0), na sétima jornada, e os ‘azuis e brancos’ a golearem no Dragão (5-0), na 24.ª.

A estreia do ‘juiz’ nos confrontos entre os dois rivais aconteceu há duas épocas, quando arbitrou a vitória do Benfica no terreno do FC Porto (0-1), na 10.ª ronda do campeonato.

O Benfica, segundo classificado com 62 pontos, a três do líder e campeão Sporting, mas com um jogo por disputar, visita o FC Porto, terceiro, com os mesmos 56 do Sporting de Braga, quarto, no domingo, a partir das 20:30, no Estádio do Dragão, no Porto.

No dia seguinte, às 20:45, os ‘leões’ medem forças com os ‘arsenalistas’ em Alvalade no encerramento da 28.ª jornada, sob arbitragem de Luís Godinho, da associação de Évora.

De acordo com as nomeações do Conselho de Arbitragem (CA) da FPF, o ‘juiz’ vai ser auxiliado por Rui Teixeira e Pedro Mota e terá Pedro Ramalho no papel de quarto árbitro, enquanto Bruno Esteves exercerá as funções da VAR, coadjuvado por Pedro Felisberto.