O secretário-geral do PSD acusou hoje o líder do PS de “hipocrisia política” por criticar a presença de Hernâni Dias nas listas sociais-democratas, acusando Pedro Nuno Santos de ter saído do Governo por “indecente e má figura”.

Numa conferência de imprensa para anunciar o novo nome da coligação PSD/CDS-PP, depois de a primeira versão ter sido chumbada pelo Tribunal Constitucional, Hugo Soares aproveitou para deixar um desafio ao secretário-geral do PS.

“Eu queria daqui perguntar ao Dr. Pedro Nuno Santos em que está diminuído Hernâni Dias para ser candidato e cabeça de lista pelo PSD nas próximas legislativas [em Bragança], que não tenha o próprio Pedro Nuno Santos ou o secretário de Estado do anterior Governo do PS Hugo Mendes, que também vai nas listas”, disse.

O dirigente do PSD defendeu que Hernâni Dias saiu do Governo “não por ter governado mal, não por ter prejudicado o erário público, não por ter tomado nenhuma decisão enquanto governante que fosse uma decisão errada para os portugueses”, mas porque “na esfera da sua vida pessoal tomou uma opção que não era compaginável com o exercício das funções de governante”.

Hernâni Dias demitiu-se do cargo de secretário de Estado do Ordenamento do Território depois de notícias de que tinha criado uma empresa imobiliária já enquanto governante, e quando estava a ser alterada a chamada ‘lei dos solos’.

“Pedro Nuno Santos saiu do Governo por indecente e má figura. Saiu do Governo porque decidiu prejudicar o erário público em cerca de 500 mil euros, autorizando por ‘whatsapp’ uma indemnização a uma administradora da TAP, a pedido e sugestão do então secretário de Estado que também faz parte das listas”, acusou.

Hugo Soares salientou que Pedro Nuno Santos “não teve pejo em ser candidato a primeiro-ministro”, acusando-o de “real hipocrisia política”.

“O desafio que eu queria lançar a Pedro Nuno Santos é que ele pudesse fazer esta comparação, que ele pudesse explicar aos portugueses a diferença entre ele e Hernâni Dias. E diferenças há muitas, salientou.

Na passada sexta-feira, quando questionado sobre a presença nas listas do PSD de Hernâni Dias, Pedro Nuno Dias não mostrou qualquer surpresa.

“Se Luís Montenegro também está por que é que Hernâni Dias não haveria de estar?”, perguntou.

Na conferência de imprensa de hoje, o secretário-geral do PSD foi questionado sobre o caso do candidato a deputado do PSD Fernando Queiroga, salientando que este foi condenado em primeira instância em 2009, tendo cumprido pena de pagamento de uma multa há 15 anos.

“Não vejo por isso nenhuma inibição para que possa ser candidato”, defendeu.