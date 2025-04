CUF notifica concorrência da compra do Hospital Particular do Algarve

A CUF notificou a Autoridade da Concorrência (AdC) da compra do controlo exclusivo sobre o Hospital Particular do Algarve (HPA).

“A operação de concentração consiste na aquisição pela CUF – Sociedade Gestora de Participações do controlo exclusivo sobre a Hospital Particular do Algarve (HPA)”, lê-se na informação hoje divulgada pela Concorrência.

O grupo privado HPA tem unidades hospitalares e clínicas nas regiões do Algarve, Alentejo e na Madeira.

As entidades que integram este grupo prestam serviços médicos, auxiliares de diagnóstico e de anatomia patológica.

Quaisquer observações sobre esta operação podem ser enviadas à AdC no prazo de 10 dias úteis.