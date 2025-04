O Núcleo de Estudantes das Regiões Autónomas irá promover, em conjunto com a European Law Students Association, Instituto de Ciências Jurídico-Políticas e com a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, nos dias 8 e 9 de abril, no anfiteatro 6 da Faculdade de Direito, o I Congresso de Direito Regional.

No evento, irão participar o representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Ireneu Barreto; Rui Tavares; Rui Tavares Lanceiro; Jorge Nunes; entre outros.