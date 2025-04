A Casa do Povo de São Roque, no Funchal, comemorou recentemente o seu 21.º aniversário com um evento marcado por um forte compromisso com o futuro da instituição.

A celebração começou com palavras de Valter Lopes, presidente da direção, que, no seu discurso, refletiu sobre a trajetória da Casa do Povo, conectando o passado, o presente e o futuro. Na ocasião, destacou os projetos e valências atuais da instituição, como a aposta contínua na formação profissional, que tem sido fundamental para capacitar os membros da comunidade e prepará-los para os desafios do mercado de trabalho.

Não ficou de fora um dos principais objetivos para o futuro da Casa do Povo: o alargamento do centro de dia, um projeto que visa ampliar o acolhimento e melhorar as condições de assistência aos idosos da freguesia. O presidente reafirmou o compromisso da direção com o progresso da instituição, destacando a importância do desenvolvimento sustentável e do bem-estar da Casa do Povo como um todo.

A noite foi ainda marcada pela realização de uma homenagem à Comissão Instaladora da Casa do Povo, composta por figuras fundamentais que ajudaram a transformar o sonho realidade. Foram homenageados os sócios fundadores José Luís Medeiros Gaspar; Jorge Caldeira; Rui Nunes. Também foi prestada uma homenagem ao antigo presidente da Casa do Povo, Pedro Gomes.