O Madeira Golf Passport é uma marca criada com o objetivo de unir os três campos de golf da Região, os vários parceiros que promovem este desporto e o destino: Dreams by Hyatt, Melia Madeira Mare, Casa Velha do Palheiro, Vila BALEIRA, Golinfmadeira, Porto Santo Line bem como a Associação de Promoção da Madeira (APM).

O Clube de Golf Santo da Serra, o Palheiro Golf e o Porto Santo Golfe fazem já parte desta marca que atua num dos destinos mais relevantes no panorama dos amantes de golf, a ilha da Madeira, que está inclusivamente nomeada na categoria de “World’s Best Emerging Golf Destination” nos World Golf Awards 2024.

Em 2023, a Região Autónoma da Madeira alcançou máximos históricos no golfe, como confirmam os dados disponibilizados pela Direção Regional de Estatística da Madeira: um aumento de 8,3%, face ao ano anterior, nas voltas dos três campos, com mais de 75.000 voltas; 73,9% das voltas foram realizadas por não-sócios, que são provenientes, maioritariamente, dos Países Nórdicos, de Portugal, da Alemanha e do Reino Unido; e, no total, a receita aumentou 22,1%, chegando aos 3.8 milhões de euros.

“A Madeira é um destino muito procurado e valorizado pelos golfistas, pelos seus campos desafiantes e, simultaneamente, únicos. É, por isso, importante para nós continuar a promover este interesse, criando cada vez mais oportunidades. Queremos ampliar a oferta da marca, de forma a cumprir as necessidades deste público específico”, afirma o secretário regional de Economia, Turismo e Cultura e Presidente da Associação de Promoção da Madeira, Eduardo Jesus.