O mais recente barómetro mensal do Imovirtual, portal imobiliário de referência em Portugal, revela que o preço médio de venda de imóveis no país ultrapassou os 419.000€ em junho, enquanto o valor das rendas se manteve estável nos 1.300€. Ainda assim, a análise regional revela importantes variações, com a Madeira a destacar-se como uma das zonas mais caras tanto para arrendar como para comprar casa.

No mercado de arrendamento, a Madeira registou uma das maiores subidas mensais em todo o território nacional, com um aumento de +8%, fixando-se agora nos 1.725€. Este valor coloca a ilha entre os locais mais dispendiosos do país para viver em regime de arrendamento, superando mesmo cidades como Faro e aproximando-se de Lisboa, onde a média se situou nos 1.700€.

No mercado de compra, apesar de uma quebra mensal de -5%, a Madeira continua a figurar entre as regiões com preços mais elevados, com um valor médio de 550.000€. Este dado reforça a tendência de valorização a longo prazo que tem sido sentida no arquipélago, que se mantém no radar de investidores e compradores, nacionais e estrangeiros.

A valorização imobiliária nas ilhas também se fez sentir em São Miguel (+13% nas rendas, agora nos 900€) e na Terceira, que manteve os 850€ em arrendamento, mas com uma subida anual de +27%.