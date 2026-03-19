Madeira e Porto Santo sob aviso laranja face à agitação marítima e zonas altas devido ao vento

A costa norte da Madeira e a ilha do Porto Santo encontram-se, esta manhã, sob aviso laranja devido à forte agitação marítima, sendo que as ondas poderão atingir uma altura de até 10 metros.

Por sua vez, as regiões montanhosas devem o aviso laranja ao vento forte, com rajadas que podem atingir os 120km/h. Este fenómeno deverá decorrer entre as 15h00 desta quinta-feira até à meia noite.

Refira-se, ainda, que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) lançou aviso amarelo sob toda a Região, tendo em consideração a ventania e a chuva, por vezes forte, acompanhada de trovoada.

É, também, de sublinhar que as zonas altas, acima de 1.200/1.400 metros de altitude, poderão contar com queda de neve, cuja acumulação poderá chegar até 10 centímetros, onde a altitude excede os 1.500 metros.