Madeira atrai cada vez mais turistas e investidores com elevado poder económico (com fotos)

”Este tipo de mercado representa uma mais-valia significativa para a Madeira. Contrariamente à narrativa que por vezes se tenta construir, a região é cada vez mais procurada por turistas com elevado poder económico e por pessoas que escolhem a Madeira como segunda residência”, afirmou o governante.

O Secretário Regional da Economia, José Manuel Rodrigues, visitou e inaugurou hoje a loja “The Agency Real Estate” na Ponta do Sol e destacou, a importância crescente do mercado imobiliário de luxo na Madeira, sublinhando o papel que este setor tem desempenhado na dinamização da economia regional.

Segundo o secretário, esta procura não beneficia apenas o setor imobiliário, mas também dinamiza o comércio local, a restauração e a hotelaria. “Naturalmente que isto é positivo para a região”, reforçou.

Reconhecendo que, pontualmente, possam surgir situações menos agradáveis associadas ao turismo de massas, o secretário frisou que se observa, atualmente, um fenómeno muito claro, como seja ”um crescimento notório do nosso turismo”. Por outro, “verifica-se uma maior procura por parte de turistas mais jovens e, sobretudo, de visitantes com maior capacidade financeira, que se apaixonam pela ilha, regressam frequentemente e, em muitos casos, acabam por adquirir habitações de elevado valor.”

O governante com a pasta da economia fez ainda questão de salientar que este segmento não concorre com o mercado de habitação destinado aos residentes. “Falamos de imóveis de luxo e super luxo, fora do alcance da maioria dos madeirenses. Infelizmente, ainda não atingimos um nível de qualidade de vida que permita o acesso generalizado a este tipo de habitação”, afirmou.

Nesse sentido, reforçou o compromisso do Governo Regional em continuar a atrair investimento estrangeiro neste segmento, sem descurar as necessidades da população local. “Estamos a trabalhar para garantir habitação para todos: habitação social para os mais desfavorecidos e habitação a custos controlados para a classe média. Uma coisa não impede a outra”.

A aposta no “imobiliário de luxo representa uma mais-valia para todos nós”, concluiu, apelando a uma desmistificação da ideia de que este mercado é incompatível com as necessidades habitacionais da população residente.