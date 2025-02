“Precisamos de conhecimento e de planeamento”, constatou a última oradora da conferência ‘Merecer o Futuro I’, a decorrer no Centro Cultural e de Investigação do Funchal (CCIF).

Realçou os Desordenamentos que prevalecem e se agravam, nomeadamente o florestal, o urbano e suburbano, o costeiro e em termos de mobilidade enfatizou a persistente dependência do automóvel individual, apontando à centralidade de realizar uma transição energética.

A especialista sublinhou, também, o facto de Portugal ser um dos 5 países da União Europeia com maior pobreza energética o que, elaborou Luísa Schmidt, se prende com as más construções das infraestruturas.

De resto, note-se à escala regional, na Madeira, conforme o Jornal avançou na sua edição impressa de quarta-feira, cerca de 60 mil madeirenses vivem em pobreza energética, de acordo com dados divulgados pela Direção Regional de Estatística.