“Começamos o congresso com o signo da esperança”, começou por afirmar a presidente da Mesa do Congresso do PS, na sessão de abertura. Luísa Paolinelli mostrou-se convicta de que haverá mudanças positivas na Região, com Paulo Cafôfo à frente de um novo rumo para a Região, para uma “Madeira como um lugar de pluralismo”, para todos, de solidariedade.

A socialista citou Sofia de Mello Breyner Anderson para afirmar que “a política é um capítulo da moral”, criticando demagogias que são traições à democracia. Criticou cartazes políticos colocados na Região, que ferem os princípios da democracia e apontou os problemas sociais que afetam a região.

Luísa Paolinelli sublinhou que a autonomia é socialista, “não é ilusória, pepedeísta”. Sublinhou que a autonomia “é de todos”, não deve ser controlada para benefício de ninguém. “A autonomia política pode existir só em democracia, que tem por base a lei”, sublinhou.

“Que diria um sistema que não expulsasse o jogador que cometeu uma falta grave?, questionou, usando uma analogia futebolística para comentar uma equipa com pessoas a responder na justiça, numa referência à candidatura liderada por Miguel Albuquerque.

“É o momento de percebermos que não somos inquilinos na nossa Região”, afirmou a presidente da Mesa do Congresso, sublinhando que o PS afirma que a autonomia não é um partido e uma classe privilegiada, “é uma autonomia em quem os madeirenses podem confiar e é de todos, com respeito pelo passado, pelo presente e confiantes no futuro”

Luísa Paolinelli sublinhou: “é por isso que confio no Paulo Cafôfo, para começar a dar autonomia num sentido de futuro. Sei que os socialistas sabem habitar a política com o sentido mais autonomista de todos, que é saber que as oportunidades existem e podem ser cumpridas”.

Concluiu citando Almeida Garret, de que “um, mais um, é igual a um”, numa alusão ao todo regional, aos madeirenses.

Seguiu-se a mensagem do presidente do PS dos Açores, que pretende reforçar a ligação entre as regiões dando mais força às reivindicações insulares. “O PS foi e continuará a ser um pilar de sucesso”, sublinhou.