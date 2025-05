Luís Martins, deputado municipal do JPP em Machico, dirigiu-se esta manhã a Jorge Carvalho, que marca presença na sessão solene do Dia do Concelho, para pedir ao Governo Regional mais investimento no município.

No púlpito, solicitou ao governante mais investimento no concelho, através dos contratos programa.

O deputado fez ainda referência ao PDM, afirmando que continua a aguarda-lo, entendendo que deve ser um instrumento de gestão do território e que deve estar ao serviço da população de forma clara, atraindo mais investidores.