A Loja do Cidadão do Funchal estará encerrada na próxima Quinta-Feira Santa e no Sábado de Aleluia, dias 17 e 19 de abril, respetivamente. A interrupção do funcionamento deve-se à tolerância de ponto concedida pelo Governo Regional.

Os serviços retomam o atendimento ao público na segunda-feira seguinte, dia 21 de abril, no horário habitual, das 08h30 às 19h30.

A informação foi comunicada esta terça-feira, pelo Gabinete do Secretário Regional das Finanças, que mais acrescentou que o edifício sede da AT-RAM e os serviços de Finanças da Região estarão igualmente encerrados na quinta-feira, reabrindo segunda-feira no horário habitual.