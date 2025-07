A nova loja Continente Modelo São Vicente é inaugurada no dia 30 de julho, às 10h30, numa cerimónia que contará com a presença do presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, do presidente da Câmara Municipal de São Vicente, José António Garcês, do CEO da MC, Luís Moutinho, e do diretor de Operações Continente Madeira, José Carlos Salvado.

A nova loja está localizada na Estrada Dom João V com a Estrada 25 de Agosto, S. Vicente, 9240-221 São Vicente.

A marca Continente Modelo está presente na Madeira desde 1996, assegura mais de 1200 postos de trabalho e apoia diariamente 35 instituições sociais.

Como apontou, em 2024, o presidente da Câmara ao Jornal, num assunto que fez manchete na edição de 10 de julho, são cerca de 6 milhões investidos nesta 17ª loja na Madeira.