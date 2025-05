Bom dia!

Militantes social-democratas de São Vicente sentem-se desconsiderados pela direção regional do partido. Em causa, está a indicação do atual vice-presidente da Câmara, Fernando Góis, para liderar a lista, quando a estrutura local tinha sugerido António Gonçalves. Sabe o JM que está a ser equacionada uma candidatura independente no seio do PSD.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca as Jornadas Madeira. Balanço ao passado com olhos no futuro. As estruturas de Poder Local fizeram ontem uma alargada reflexão sobre o caminho traçado nos últimos 12 anos e o rumo a seguir. Câmara, Assembleia Municipal e Juntas de Freguesia identificaram virtudes e obstáculos. Tensão política ficou em segundo plano.

Saiba ainda que Cristina Pedra não diz “nunca” a nova função política e que Ponta do Sol dá 25 mil euros à Liga Contra o Cancro.

Destaque também para um Antes e Depois. Ilhas Desertas são laboratório. Viagem ao subarquipélago que sobreviveu às tentativas de povoamento e se tornou Reserva Natural.

Não perca ainda as Ocorrências, com dois temas de revelo: Ouro roubado na Santa apareceu nos Canhas; Imigrantes dormiam na cave de um mini-mercado.

