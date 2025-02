Opções social-democratas respeitarão a lei da paridade embora não seja ainda aplicável neste ato eleitoral. Já sobram poucas vagas.

A lista do PSD-M às eleições legislativas regionais ainda não foi oficializada. Mas, sabe o JM, é um dado adquirido que o partido vai já determinar as suas escolhas com base na nova lei eleitoral, nomeadamente no que concerne à paridade das suas opções, independentemente de o sufrágio se efetivar sob as orientações eleitorais anteriores.

Neste sentido, é legítimo esperar que as mulheres social-democratas ganhem maior preponderância na lista à ALRAM, nomeadamente Rubina Leal, que foi a primeira a surgir na última lista proposta para a ALRAM, ocupando então o 6.º lugar. Agora, todavia, deverá ser, no mínimo, a terceira indicada pela direção do PSD-M.

A paridade da lista obrigará a uma seleção que impedirá sequências de nomes de três pessoas do mesmo sexo. Assim sendo, tendo por base as escolhas realizadas para as eleições de maio do ano anterior, Clara Tiago poderá ser a 6.ª colocada.

Os primeiros lugares da representação laranja a este ato eleitoral, para além de Miguel Albuquerque, o cabeça de lista, estão igualmente ocupados pelo líder parlamentar, Jaime Filipe Ramos, o secretário-geral, José Prada, e o presidente do Conselho de Jurisdição, Rui Abreu.

Conheça os restantes dos 17 a ocupar já os lugares elegíveis da lista do PSD na edição impressa do JM de hoje.