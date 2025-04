O Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro vai apresentar, no dia 2 de maio, às 11h00, a campanha “Respira Saúde!”, no anexo das suas instalações, na Rua Elias Garcia, no Funchal.

A iniciativa surge no âmbito do mês de sensibilização contra o cancro do pulmão e visa informar, prevenir e promover a saúde respiratória junto da população.

A Liga recorda que o tabaco é a principal causa de morte evitável em Portugal, responsável por cerca de 11.800 mortes anuais, estando associado a várias doenças graves, incluindo cancro do pulmão, doenças cardiovasculares, infertilidade e perturbações mentais.

Ao longo de maio, serão desenvolvidas ações em escolas, unidades de saúde e espaços públicos, com o objetivo de reforçar a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e da mudança de comportamentos.